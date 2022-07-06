Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Adem Büyükhan, hayvan pazarında denetimde bulundu.
Büyükhan, Beypazarı ilçesinde kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi.
Büyükhan, "Pazara il ve ilçe dışından gelen yetiştiricilerin belgelerini kontrol ettik. Hayvan sağlığı bakımından müdürlüğümüz, veteriner hekimleri tarafında da kontroller başlatılarak sürdürülmektedir." dedi.
Büyükhan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında denetimlerin süreceğini kaydetti.
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Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı dolaysısıyla hayvan pazarında denetim yapılıyor - Son Dakika