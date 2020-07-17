Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı - Son Dakika

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin beklediği 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin beklediği 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı…

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiyelerin 17-29 tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Emekli ve hak sahipleri farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyeleri emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Zamlı Temmuz aylıkları ile birlikte Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.

Bu arasa Bakan Selçuk, Emekli sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarını, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti…

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. Gününde aylıkların alanlara 28 Temmuz'da 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı - Son Dakika
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