Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

Bayram öncesi ve süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi ve mezarlık ile ibadethane bakımları gibi konularda çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, halkın daha rahat bir bayram geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel temizlik, ibadethane temizliği ve genel mezarlık bakımı, Zabıta ve Veteriner Müdürlükleri tarafından koordineli bir şekilde sürdürülen hayvan satış ve kesim yeri çalışmaları ve Zabıta Müdürlüğü tarafından seyyar satıcıların yerlerinin belirlenmesi gibi başlıca çalışmaları tamamlayan Adıyaman Belediyesi, sorunsuz bir bayram için her türlü önlemi aldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşan yetkililer, kurbanlık satış ve kesim yerlerinin belirlendiğine de dikkat çekerek, "Valiliğimiz koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda Tarım İl Müdürlüğü ve Belediyemiz Zabıta ve Veteriner Müdürlüğü ekiplerimiz hayvan satış ve kesim yerleri konusunda çalışmaları tamamladılar. Buna göre belediyemize ait olan Bahçecik Mahallesindeki Hayvan Pazarı ile özel besi çiftliklerinde hayvan satışı yapılabilecek. Hayvan kesimi için de; Bahçecik Mahallesindeki Hayvan Pazarı kesim yeri, oto yıkama alanları, özel besi çiftlikleri, Yunus Emre Mahallesindeki Saftat Et Kombinesi, Malazgirt Mahallesindeki Haznevi Erkek Kur'an-ı Kerim Kursu bahçesi, ihtiyaç duyulması halinde de Adıyaman Belediyesi eski Su İşleri Müdürlüğü alanı ile Yeni Mahalledeki kalıcı semt pazarıında bu işlem gerçekleştirilebilecek" diye konuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarına çok erken başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarından da kısaca bahseden yetkililer, mezarlıklarda bayram temizliği ile şehitlikte bakım ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, Kurban Bayramı öncesi sürdürülen temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yetkililer, vatandaşların daha sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için bu çalışmaların bayram süresince de devam edeceği talimatını verdiğini dile getirdi.

Bayram süresince olabilecek en küçük aksaklığın bile önüne geçmek için gece gündüz demeden çalışacak olan Adıyaman Belediyesi, vatandaşlardan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için ALO 153 Beyaz Masa ve 112 İtfaiye telefonlarını 24 saat hizmette tutacak. Bayram boyunca dilek, talep ve şikayetlerde bulunacak olan Adıyamanlıların bu yolla ilgililere ulaşabileceği belirtildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerde bayram öncesinde ve süresinde aksaklıkların önüne geçmek için çalışma programını belirledi. Kurban Bayramı öncesi oluşabilecek yoğunluklar için bayram alışverişlerinin yapılacağı alanları belirleyen Zabıta ekipleri, daha önceki bayramlarda tezgah açılan en işlek noktalardan olan Gölebatmaz Caddesi ile sağlık Ocağı Caddesinde bu yılda pandemiden dolayı tezgah açılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. - ADIYAMAN