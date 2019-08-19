Kurban bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı
38 dakika önce
İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve kurban bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı
İç savaştan kaçarak Türkiye
'ye sığınan ve bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı. Hatay
ve Kilis
'teki gümrük kapılarından tekrar Türkiye'ye girecek Suriyelilerin girişleri 31 Aralık
'a kadar devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:29
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