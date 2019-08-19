Son Dakika Haberleri: Kurban bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı
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Kurban bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı

33 dakika önce

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve kurban bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı.

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İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve kurban bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı
Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:33 
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