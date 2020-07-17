Kurban Bayramı ikramiyeleri alınmaya başlandı mı? - Son Dakika

Kurban Bayramı ikramiyeleri alınmaya başlandı mı?

Son dakika: 17-29 Temmuz arasında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak toplamda 12 milyon emeklinin ilk ödemeleri bugün başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı olmak üzere toplamda yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başladı.

SSK VE BAĞ-KUR ÖDEMELERİ TARİHLERİ FARKLI MI?

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

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AĞUSTOS AYLIKLARI KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ İLE BERABER Mİ VERİLECEK?

Emekli Sandığı kapsamındakilere ise Temmuz ayı farkları ile Ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek. Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Kurban Bayramı, Bağ Kur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurban Bayramı ikramiyeleri alınmaya başlandı mı? - Son Dakika
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