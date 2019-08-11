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Kurban Bayramı kutlanıyor

42 dakika önce

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

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Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.
Malatya kent merkezinde bulunan Hacı Yusuf Taş Camisi'ne gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı.
Camiye gelenlerin bir kısmı, içerinin dolu olması nedeniyle namazı avluda eda etti. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.
Şanlıurfa
Kurban Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa ve ilçelerinde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.
Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazlarını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaştı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş ve ilçelerinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.
Kent merkezindeki tarihi Ulu Cami ile Abdulhamithan Camisi'ne gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı.
Camilere sığmayan vatandaşlar namazlarını avluda eda etti. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.
Gaziantep
Gaziantep'te camileri dolduran her yaştan kişi, bayram namazı için birlikte saf tuttu.
Camilere sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.
İl Müftüsü Ahmet Çelik, Ulu Cami'deki vaazda, bayram namazının önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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