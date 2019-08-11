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Kurban bayramı kutlanıyor

32 dakika önce

Karabük, Kocaeli ve Bartın'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

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Karabük, Kocaeli ve Bartın'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Merkez Camisi'nde saf tuttu.
Aralarında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in de aralarında bulunduğu cemaat camiye sığmayınca bayram namazlarını yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.
Bartın
Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere akın etti.
Şadırvan Camisi'nde, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın vaazında, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.
Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.
Kocaeli
Kocaeli'de, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi tarihi Fevziye Camisi'ni doldurdu.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da bayram namazını bu camide kıldı.
Namaz sonrası camide vatandaşların bayramını tebrik eden Aksoy, cami çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'de huzur ve güven içinde bayram sabahını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, başta Kocaelililer olmak üzere tüm Müslüman dünyasının bayramını yürekten kutladığını bildirdi.
Bayramın huzur, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulunan Aksoy, şunları söyledi:
"Özellikle bayramlarda sevincimizi silahla göstermemeliyiz. Bu konuda tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bayram süresince seyahatlerimiz oluyor, bu seyahatlerde de trafik kurallarına uymalarını vatandaşlarımızdan beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:08 Kaynak: AA
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