Kurban Bayramı kutlanıyor

Dünyada 15 ülkede ve 45 bölgede insani yardım çalışmaları yapan Hayra Vesile Derneği ilk kurban kesimini Filipinler'de gerçekleştirdi.

Dünyada 15 ülkede ve 45 bölgede insani yardım çalışmaları yapan Hayra Vesile Derneği ilk kurban kesimini Filipinler'de gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Anadolu insanının bağışladığı yüz binlerce kurban hissesi, dünyanın muhtelif bölgelerinde ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaşmaya devam ediyor.

Dünyanın en doğusundaki Müslüman topluluğun yaşadığı Filipinler'de de Kurban Bayramı kutlanıyor. Uluslararası tarih değiştirme çizgisine en yakın konuma sahip Filipinler, her yıl Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı ilk ülke oluyor.

10,7 milyon Müslüman nüfusu ile Filipinli Müslümanlar, toplam nüfusun yüzde 11'ni oluşturuyor. Kahir ekseriyeti ülkenin güneyindeki adalarda yaşayan, Moro olarak da bilinen Filipin Müslümanları, uzun yıllardan beri kimliklerini korumak için kültürel bir varoluş mücadelesi veriyor.

Ülkede Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Mindanao Adası'nda halk, bayram namazını statlarda kıldı. Diğer şehirlerde ise cami ve mescitlerde kılınan bayram namazlarından sonra kurban kesimine geçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayra Vesile Derneği Genel Başkanı Ali Hüsrev Şağban, Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için manevi bir anlamının olduğunu bildirdi.

Şağban, milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiği günümüzde, bu kurbanı umut ve heyecanla bekleyen nice evlerin, beldelerin olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Hayra Vesile Derneği'nin yaptığı çalışmalar ile bu sene 50 bin ihtiyaç sahibi, yetim, dul ve yaşlı Müslümana ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için gönüllülerin katılımı çok önemli. Türkiye'den onlarca yardım derneği bugünlerde dünyanın farklı coğrafyalarında hayır için koşturuyor. Derneğimiz de, Kurban Bayramı'nın ilk gününün akşamına kadar bağış almaya devam edecek. Hayra Vesile Derneği'ne www.hayravesile.org üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilir. Gönüllü ya da bağışçı olarak faaliyetlerimize destek olabilirsiniz. Türkiye'nin maddi ve manevi desteğine muhtaç mazlum coğrafyalara yapılan her yardım sizler için küçük ama yardımın ulaştığı insanlar için çok büyük bir etkiye sahip. Bu bayram Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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