Kurban Bayramı kutlanıyor

Batman'da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Batman'da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Kent merkezinde Belde mahallesinde bulunan Şevket Başak Camisinde gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı. Camiye gelenlerin bir kısmı, içerinin dolu olması nedeniyle namazı avluda eda etti. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Vaaz veren İl Müftüsü Yardımcısı Ahmet Duran, bayram namazın önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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