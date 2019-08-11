Kurban Bayramı kutlanıyor

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Batman'da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.
Batman'da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:40 Kaynak: AA
Kent merkezinde Belde mahallesinde bulunan Şevket Başak Camisinde gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı. Camiye gelenlerin bir kısmı, içerinin dolu olması nedeniyle namazı avluda eda etti. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.
Vaaz veren İl Müftüsü Yardımcısı Ahmet Duran, bayram namazın önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
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