Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Bayramı kutlanıyor

27 dakika önce

Yozgat'ta Kurban Bayramı kutlanıyor.

Kurban Bayramı kutlanıyor, System.String[]
Yozgat'ta Kurban Bayramı kutlanıyor.
Yozgat'ta Kurban Bayramı namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Programda Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlarla bayramlaştı.
Namaz sonrası vatandaşlar, kurban kesim alanlarına geçerek, kurbanlarını kesti.
Yozgat'ta bazı vatandaşlar kurban alımını bayramın ilk gününe bıraktı.
Kurban pazarına gelen vatandaşlardan Adil Yenişan, bayramdan önce pazarı gezip fiyat aldığını, bayramın birinci gününde fiyatların düştüğünü söyledi.
Yenişan, 3 kurbanlık aldığını ve önceki günlere göre fiyatların daha uygun olduğunu belirtti.
Üretici Durmuş Kılıç da pazara 60 küçükbaş hayvan getirdiğini, 40'ını sattığını ifade etti.
Bayramın birinci ve ikinci günü de satış yapacağını ifade eden Kılıç, "Fiyatlar düştü, bugün ve yarın satış yapacağım, satılmayanları köye götüreceğim." dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı
Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı 4 yaşındaki Suriyeli kızı tren ezdi! Annenin feryatları yürek yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 15:13:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]