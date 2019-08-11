Kurban Bayramı kutlanıyor

Gana Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslümanlar Kurban bayramını kutluyor.

Gana Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslümanlar Kurban bayramını kutluyor.

Ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan Ganalı Müslümanlar, bayrama özel geleneksel kıyafetlerini giyip bayram namazı için camileri doldurdu.

Namazın ardından birbiriyle bayramlaşan Ganalılar, Türkiye'den gelen yardımseverlerle de kucaklaştı.

Bölgede yaşayan çocuklar askeri kıyafet ve tahta silahlarla, meydanda toplanan kalabalığa bayram gösterisi sundu.

Gösterinin ardından, Türkiye'den farklı STK'lar aracılığıyla bağışlanan kurbanlıkların kesimi ülkenin çeşitli bölgelerinde İslami usullere uygun olarak yapıldı.

Türkiye'den gelen yardımseverler, kurbanlık kesiminin yanı sıra kıyafet, şeker ve oyuncak dağıtırken, bölge halkıyla hatıra fotoğraf çektirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz

Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı