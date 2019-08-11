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Kurban Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Kurban Bayramı kutlanıyor Batman Valisi Hulusi Şahin ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in bir araya gelmesi Vali Hulusi Şahin ve Milletvekili Özdemir'in vatandaşlarla bayramlaşması Kurban Bayramı kutlanıyorBatman'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı kutlanıyor
Batman Valisi Hulusi Şahin ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in bir araya gelmesi
Vali Hulusi Şahin ve Milletvekili Özdemir'in vatandaşlarla bayramlaşması
Kurban Bayramı kutlanıyor
Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Fuaye Salonunda gerçekleştirilen programa, Batman Valisi Hulusi Şahin AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Şahin ve Milletvekili Ziver Özdemir çocuklara bayram harçlığı verdi.
Milletvekili Özdemir, bayramın sevgi, kardeşlik ve barışın yoğun olarak yaşandığı, paylaşma ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği günlerden olduğunu söyledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:46 Kaynak: AA
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