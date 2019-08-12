Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı kutlanıyor
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Kurban Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

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Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde polis, jandarma ve bekçilerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunun yaşandığını ifade eden Bilgin, bayramların özel günler olduğunu söyledi.
Bilgin, kolluk güçlerinin ülkenin asayişi, birliği ve dirliği için gerektiğinde canını vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Güvenlik güçlerinin çok önemli bir görev yaptığını aktaran Bilgin, herkesin bayramını tebrik etti.
Bilgin, konuşmaların ardından güvenlik güçleri ile sohbet etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:48 Kaynak: AA
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