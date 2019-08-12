Kurban Bayramı kutlanıyor
40 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:18 Kaynak: AA
Kaymakam Temel Ayca, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda kurum amirleri, polis ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Ayca, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu söyledi.
Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Erdal Yılmaz, Emniyet Müdür Vekili Cemil Bakırtaş, polis ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika! Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar! Kimler malulen emekli olabilir? İşte malulen emeklilik için hayati önemde şartlar RTÜK Başkanı, Netflix ve Blu TV'ye sansür iddiaları hakkında konuştu: Tabii ki tedbir alacağız