Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı kutlanıyor
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Kurban Bayramı kutlanıyor

40 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Kaymakam Temel Ayca, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda kurum amirleri, polis ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Ayca, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu söyledi.
Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Erdal Yılmaz, Emniyet Müdür Vekili Cemil Bakırtaş, polis ve vatandaşlar katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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