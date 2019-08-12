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Kurban Bayramı kutlanıyor

38 dakika önce

Çatak Belediyesince, Kurban Bayramı nedeniyle program düzenlendi.

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Çatak Belediyesince, Kurban Bayramı nedeniyle program düzenlendi.
Merkez taziye evinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kurum personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Şeylan, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplumu bir arada tutmaya ve insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.
Bayramların aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da önemli bir yeri olduğunu aktaran Şeylan, "Zaman kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek hep birlikte ülkemizi ihya etme, milletçe el ele verip ülkemizi daha ileriye götürme zamanıdır." dedi.
Şeylan, programın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şubesini ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:20 Kaynak: AA
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