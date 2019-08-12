Kurban Bayramı kutlanıyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla Kore Gazisi Mehmet Koçoğlu'nu ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla Kore Gazisi Mehmet Koçoğlu'nu ziyaret etti.



Vali Bilgin, Kavaklı beldesinde yaşayan Kore Gazisi Mehmet Koçoğlu'nu evinde ziyaret ederek bayramlaştı.



Bilgin, şehit ve gazi ailelerini hiç bir zaman unutmadıklarını söyledi.



Her fırsatta şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret ettiğini ifade eden Bilgin, gazilik mertebesinin en yüksek mertebe olduğunu dile getirdi.



Bilgin, bu vatan için yaralanarak gazi olan Koçoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua okundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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