Kurban Bayramı kutlanıyor

AK Parti Sakarya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, parti binasında düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe başkanları, belediye başkanları, parti yöneticileri, meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Tever, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na ulaşmanın tarifsiz sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Bayramların, aile ve milletin bir araya geldiği, mutluluk, huzur ve umudun paylaşıldığı kardeşlik günleri olduğunu belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

"Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu yıl da bayramın ikinci günü parti bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Bayramlar kendimizi muhasebe etmek için çok önemli ve anlamlı günlerdir. Kırgınlıkları, dargınlıkları hep birlikte bir tarafa bırakalım. Acıları birlikte paylaşalım. Bizim kardeşlikten başka yolumuz yok. Her insanın hatası olabilir, ama büyüklük insanların hep birlikte kardeş olmasından geçer. Birlikte olursak hep beraber güçlü oluruz. Bir aile ve millet olma bilinciyle tüm Sakaryalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Mübarek bayram günlerinin, milletimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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