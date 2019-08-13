Kurban Bayramı kutlanıyor

AK Parti Batman İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Batman İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Fuaye Salonunda gerçekleştirilen programa, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'ün de arasında yer aldığı çok sayıda partili katıldı.

Milletvekili Özdemir, Kurban Bayramı'nın önemine işaret ederek, İslam coğrafyasına barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

İl Başkanı Akif Gür ise bayramın birlik ve beraberliğin sağlanmasına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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