Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Gümüşhane'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindekiler, Kemaliye Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Taşbilek ve beraberindekiler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akçakale Mahallesi ve İkisu köyündeki polis uygulama noktasını ile Köprübaşlı Karakolunu da ziyaret eden Vali Taşbilek, nöbet tutan ekiplerin bayramını kutladı.

Son olarak Gümüşhane Belediyesine ait hayvan pazarını gezen Vali Taşbilek ve beraberindekiler, ardından şehit ailelerini ziyaret etti.