Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti ve bayramlaşma programları düzenlendi.

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımları ile ilçe öğretmenevi lokalinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Programda Yeniçağa Kaymakamı Özçelik, katılımcıların bayramlarını kutladı.

Özçelik, yaptığı konuşmada, bayram sonrası dönemde sağlık sorunları yaşamamak ve sevdiklerini üzmemek isteyen vatandaşların devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında almış olduğu önlemlere azami derecede dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Bayramlaşma programının sonrasında Kaymakam Özçelik ve beraberindekiler, Yeniçağa ilçe kabristanlığında bulunan şehit mezarınlığını ziyaret etti.

Öte yandan, Yeniçağa ilçesinde ekonomik durumu elverişli olmayan öksüz, yetim ve koruma altındaki çocuklara, Yeniçağa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından alınan bisiklet ve dizüstü bilgisayarlar hediye edildi.

Mudurnu ilçesinde de bayramlaşma töreni düzenlendi ve şehit aileleri ziyaret edildi.

Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile bayramlaştı.

Mudurnu Kilözü köyünden şehit olan bir mahalle bekçisinin eşi Hikmet Memiş (82) ve 1993 yılında Bingöl'de şehit edilen Murat Menteş'in eşi Nezaket Menteş'i ziyaret etti.

Daha sonra şehitliklere giden Yelek ve beraberindekiler burada dua etti.

Kaymakam Yelek, ilçe aile çay bahçesinde kurum müdürleri ve köy muhtarları ile bayramlaştı.