Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma personeli ile bayramlaştı.

Elmacıoğlu, İstanbul yolundaki uygulama noktasında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleşen bayramlaşma programında Elmacıoğlu, sürücülerle de bayramlaşarak sohbet etti.

Elmacıoğlu, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin pandemi sürecinde de önemli rol üstlendiğini ifade eden Elmacıoğlu, tüm görevli personeli ile vatandaşların bayramını tebrik etti.