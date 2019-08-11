Kurban Bayramı kutlanıyor - Ahmet Hamdi Akseki Camii
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Ahmet Hamdi Akseki Camii -Farklı ülkelerden Müslümanların camiye gelişleri -Hutbe verilmesi -Bayram Namazı kılınması -AK Parti Milletvekiileri Bekir Bozdağ ile Emrullah İşler'in vatandaşlarla bayramlaşması -Cemaatin birbirleriyle bayramlaşması ANKARA - Başkent'te vatandaşlar Kurban...
-Ahmet Hamdi Akseki Camii Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:37 Kaynak: AA
-Farklı ülkelerden Müslümanların camiye gelişleri
-Hutbe verilmesi
-Bayram Namazı kılınması
-AK Parti Milletvekiileri Bekir Bozdağ ile Emrullah İşler'in vatandaşlarla bayramlaşması
-Cemaatin birbirleriyle bayramlaşması ANKARA - Başkent'te vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ni doldurdu.
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