Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı kutlanıyor - Ahmet Hamdi Akseki Camii
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Bayramı kutlanıyor - Ahmet Hamdi Akseki Camii

27 dakika önce

Ahmet Hamdi Akseki Camii -Farklı ülkelerden Müslümanların camiye gelişleri -Hutbe verilmesi -Bayram Namazı kılınması -AK Parti Milletvekiileri Bekir Bozdağ ile Emrullah İşler'in vatandaşlarla bayramlaşması -Cemaatin birbirleriyle bayramlaşması ANKARA - Başkent'te vatandaşlar Kurban...

-Ahmet Hamdi Akseki Camii
-Farklı ülkelerden Müslümanların camiye gelişleri
-Hutbe verilmesi
-Bayram Namazı kılınması
-AK Parti Milletvekiileri Bekir Bozdağ ile Emrullah İşler'in vatandaşlarla bayramlaşması
-Cemaatin birbirleriyle bayramlaşması ANKARA - Başkent'te vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ni doldurdu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi
Son dakika! Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını Anadolu'nun ilk camisi, bayram namazı nedeniyle doldu taştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 09:04:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı kutlanıyor - Ahmet Hamdi Akseki Camii
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]