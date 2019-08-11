Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı kutlanıyor - Kocatepe Camisi
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Kurban Bayramı kutlanıyor - Kocatepe Camisi

47 dakika önce

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.
Vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi.
Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve çevre temizliğine önem verilmesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.
Kurban etlerinden ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğine işaret edilen hutbede, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklere hediye verilmesi gerektiği vurgulandı.
Trafik kazalarına dikkat çekilen hutbede hız limitlerinin aşılmaması ve trafik kurallarına uyulmasının önemli olduğu belirtildi.
Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:18 Kaynak: AA
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