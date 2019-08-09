Kurban Bayramı mesajları

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün
ve Belediye Başkanı Semih Şahin
, Kurban Bayramı
dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Vali Şentürk mesajında, Türk milletinin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin dini bayramlarda yaşandığını belirtti.
Bayramların, eşin dostun, akrabanın, hastaların ve kimsesizlerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı özel günler olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle devam etti:
"İnancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu özel günlerde, birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Milletimizi güçlü kılan büyük medeniyet geleneğimizin ve manevi değerlerimizin kazandırdığı paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bu bayram günlerini bir fırsat olarak değerlendirilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini, temenni ederim."
Milletvekili Yaşar Tüzün
Milletvekili Tüzün ise başta Bilecik halkı olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Birlik ve beraberlik mesajı veren Tüzün, şunları kaydetti:
"Bayramlar, kardeşlik ve hoşgörü iklimi. Kurban Bayramının, birlik ve bütünlüğümüzün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine, adalet ve barışa vesile olmasını diliyorum. Huzur
ve neşe içinde nice bayramlar dileğiyle bütün hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Belediye Başkanı Semih Şahin
Belediye Başkanı Şahin de Bileciklilerin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Bayramların kardeşlik, paylaşma ve sevgi günleri olduğuna dikkati çeken Şahin, "Taşıdığı değerlerle, sevgi ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı zaman dilimleri olan bayramlar, aynı zamanda birlik ve beraberlik tablosunu oluşturmaktadır. Bu anlamda başta halkımız ve şehrimiz olmak üzere ülkemiz ve bütün dünyada çocukların sevindiği, kardeşlik ve paylaşmanın arttığı bir yaşam temennisiyle bütün hemşehrilerimizin ve milletimizin Kurban Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.