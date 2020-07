Kurban bayramı mesajları - Son Dakika

Kayseri protokolü, yayımladığı mesajlarla vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Vali Şehmus Günaydın'dan Kurban Bayramı Mesajı, "Sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden birisi olan Kurban Bayramına, milletçe, huzur ve güven içinde ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Bayramlarımız, milli ve manevi duygularımızın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin en üst seviyede yaşandığı, insanlarımız arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği dargınlıkların bir kenara bırakıldığı günlerdir.

Milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakarlıklarda bulunmuş çok kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi böylesine anlamlı günlerde ve her zaman hatırlamak, ayrıca hasta ve yardıma ihtiyacı olanları hatırlamak ve onlara karşı görevlerimizi yerine getirmek büyük önem taşımaktadır.

Çok kıymetli hemşehrilerim; Koronavirüs salgınıyla mücadelemizde özellikle bayram münasebetiyle dost ve akraba ziyaretlerine bir süreliğine ara vermemiz, belirlenen yerlerde ve kurban kesim yerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız, hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. Kurban Bayramını huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresince de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır.

Zaruret halinde yola çıkacak vatandaşlarımızın, bayramlarını sevinç içinde geçirmesi için trafik kurallarına uymaları gerektiğini önemle ifade etmek isterim.

Her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçmesi, nice bayramların hep birlikte yaşanması dileğiyle, bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, Kayserili hemşerilerimizin, İlimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, basın mensuplarımızın mübarek Kurban bayramını tebrik eder, bayramımızın ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlara vesile olması temennisiyle, sevgi ve saygılar sunarım."

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı mesajında Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ruhunu canlı tuttuğunu ve bu mübarek zamanların vicdanlı ve müşterek toplumlar olmamıza katkı sağladığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, şöyle konuştu;

"Türk milleti el ele omuz omuza her koşulda bir olan aziz bir millettir. Bayramlarda bu birliğin en iyi pekiştiği zamanlardır. Kayserimizin en önemli özelliği de budur. Şükürler olsun. 16 İlçemizle birlikte birliğimizin bereketini her daim canlı kıldık. Ayrıca, Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde idrak edilebilmesi ve kurban ibadetinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü tedbirimizi de aldık. İlgili birimlerimizce hem Covid-19 Salgını için Maske, Mesafe ve Temizlik kuralları sağlanacak, hem de hemşehrilerimizin kurban ibadetini en güzel şekilde gerçekleştirmesi ve huzur içerisinde bayramını geçirmesi için tüm birimlerimiz görev başında olacak" dedi. Başkan Büyükkılıç, kurban kesimlerinin veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleşeceğini de söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti; "Diyanet İşleri, Tarım Orman İl Müdürlüğümüz ve ilçe belediyelerimiz ile yapılan toplantı neticesinde kurban satış yerlerimizi ve kurban kesim noktalarımızı belirledik. Belirlenen bu yerlerde 51 veteriner hekim görev yapacak. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Kurban kesimleri yapılırken de ilgili birimler kesim noktaların da denetimler gerçekleştirecekler." Kurban Bayramı için Büyükşehir Belediyesi olarak gereken tüm hazırlıkların yapıldığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, bu mübarek zamanların Kayseri'ye ve vatandaşlara huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbimden nice bayramlara huzur içerisinde eriştirmesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında "Tüm Kayserili hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Koronavirüs nedeniyle bu bayramı farklı yaşıyoruz. Aile içerisindeki bayramlaşmalarımız eski bayramlar gibi şenlikli olmayabilir. Özellikle bu süreç nedeniyle telefonu tercih ederek, bayramlaşacak olan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tedbirleri elden bırakmadan; maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bir bayram daha geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri'mize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. "

BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN KURBAN BAYRAMI MESAJ

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Esat Öztürk mesajında; "Ülkemizin ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamt ediyorum. Bayramlar; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya geldiği, özlem giderdiği, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini pekiştiren, kısaca bizlere aile olmanın ayrıcalığını ve idrakini yaşatan özel günlerdir. Ama tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi nedeniyle dikkatli olmalı, alınan tedbirlere riayet ederek bayramımızı idrak etmeliyiz. Bu bayramda da Yahyalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için tüm birimlerimizi seferber ettik. Bayram öncesi ilçemizi cadde cadde, sokak sokak temizledik. Kurban satış pazarımızı en iyi şekilde düzenleyerek, insanlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkanı sağladık. Pazarda satışı yapılan Kurbanlık hayvanları düzenli olarak denetimden geçirdik. Vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesebilmeleri için mezbahamızda düzenlemeler yaptık. Ulu çınarlarımızın ebedi istirahatgahları olan mezarlıklarımızın bakımlarını yaptık. ve daha bir çok çalışmayla ilçemizi bayrama hazırladık. Bayram dolayısıyla direksiyon başına geçecek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum. Hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini rica ediyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten duygularımla tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. " ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZDOĞAN'IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı'na milletçe ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, sevinme günüdür, barış günüdür. Bayramlar, birlik beraberlik içerisinde huzura yürüme günüdür. Vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz korona virüs salgını döneminde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için ilçemizdeki tüm hazırlıkları tamamlamış bulunuyoruz. Bu tedbirlere birlikte ne kadar riayet edersek inşallah önümüzde ki bayramlarda daha sağlıklı daha güzel günlerde buluşacağımızın umudunu da taşıyoruz. Pandemi sürecinde devletimizin tüm kurumlarının aldığı kurallara harfiyen uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayramda da bu hassasiyeti koruyacağınızdan asla şüphemiz yok. İnşallah bu kurallara daha sıkı şekilde uyalım. Temizlik, zabıta ve veteriner hizmetlerimiz bayram boyunca aksamadan devam edecek. Vatandaşlarımız, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 442 37 77 no'lu telefonuna kurban bayramı boyunca ulaşabilirler. Bu vesileyle tüm İslam Alemi'nin mübarek kurban bayramını en kalbi duygularımla kutlar, milletçe mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim."

KTO BAŞKANI GÜLSOY'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak tüm islam aleminin bayramını kutladı, korona virüsten dolayı tedbirli davranmalarını istedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi :

"Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisindeyiz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bizler de bu fırsatı kendi adımıza çok iyi değerlendirmeli; gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmalıyız.

Korona virüs salgınından dolayı tedbirlerle dolu bir bayramı eda edecek olmaya hazırlansak da, bayramı eski bayramların heyecanıyla yaşamanızı diliyorum. Son haftalarda artan vaka sayıları nedeniyle bayramda kalabalık bayramlaşma törenleri yapmayalım. Gerek kurban kesimi sırasında gerekse sonrasındaki aile ziyaretlerinde sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasını önemle rica ediyorum. Çünkü korona virüs tehdidi hala yakınımızda. Virüsten korunmak, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için pandemi ile ilgili tedbirlere dikkat edelim.

Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle, tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhatler diliyorum."

ERÜ REKTÖRÜ ÇALIŞ'IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik eden Rektör Çalış, mesajında şunları kaydetti;

"Küskünlüklerin unutulduğu, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatan bayramlar, komşuluk ve akrabalık bağlarının da kuvvetlenmesine vesile olan özel günlerimizdendir. Büyük Türk Milleti olarak her zaman olduğu gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu yaşadığımız özel günlerden biri olan kurban bayramı da yardımlaşma duygumuzu daha da canlı tutmamıza vesile olmaktadır. Ülkemizde yaşanan koronavirüs süreci nedeniyle bir araya gelip, toplu bayramlaşmalar da bulunamasak da millet olarak dayanışmanın en güzel örneklerini yaşayacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşünceler ile Kurban Bayramını maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek geçirmemiz gerektiğini belirterek, başta tüm İslam Alemi olmak üzere, akademik ve idari personelimiz ile tüm öğrencilerimizin mübarek kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim."

REKTÖR KARAMUSTAFA'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bayramların birlik ve beraberlik ile kardeşliği pekiştirici, bizleri birbirimize kavuşturucu özelliğiyle toplumsal hayatımız içerisinde önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu, sevinci ve heyecanını yaşamaktayız. Kesilen kurbanlar, yapılan dualar ve yardımlarla bu mutluluğu bir kat daha artıracağız. Çünkü bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, neşedir. Özellikle dini bayramlarımız iyi dilekler için her zaman önemli fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Her ne kadar Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya olarak zor bir dönemeçten geçiyor olsak da yaşadığımız zorluklar bizi yolumuzdan alıkoymamalı ve gelecek iyi günlere hep birlikte ulaşacağımızı hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz.

Başta üniversitemiz mensupları, hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, sağlıklı ve huzurlu günlere vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan dilerim. Covid-19 pandemisine karşı alınan tedbirlere de riayet ederek, iyi bir bayramlar dilerim."

MHP İL BAŞKANI SERKAN TOK

Bayramların kavuşmanın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın tebliği olduğunu ifade eden MHP Kayseri İl Başkanı Tok: "Kurban Bayramı'na kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi bir kez daha yerine getirmenin manevi değer ve hazzını milletçe yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bayramlar milli ve manevi değerlerin pekişmesine, dini şuur ve duygunun gelişmesine, sevgi ve saygı ruhunun güçlenmesine vesile olan müstesna ve özel günlerdir. Kurban, Allah'a manen ve ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır. Bayram; kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir. Gerginlikleri yumuşatmak, küslükleri bitirmek, küskünleri barıştırmak için bayramı bir kucaklaşma vesilesi olarak değerlendirmeliyiz. Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesine anlam dolu günlerdir. Bayramlar, bozulmak istenen kardeşliğimize, baltalanmak istenen huzurumuza sahip çıkmak için manevi bir imkandır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Türk İslam aleminin ve Kayserili hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutlar, vatanımıza, milletimize, tüm Türk İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI AKİF AKSOY

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy: "Dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunmamızı sağlayarak birlik ve beraberliğimize önemli katkılar sunan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Komşusu aç iken, tok olan bizden değildir anlayışı içinde paylaşacağımız kurbanlar ve yapacağımız yardımlar ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğumuzu hissettirecek, gündelik hayatın yoğunluğu içinde zaman ayırmakta belki zorlandığımız yakınlarımıza yapacağımız ziyaretler ile bayram sevincimizi yaşarken, akrabalık ve komşuluk bağlarımızı güçlendireceğiz. Bayram süresince yaşayacağımız hoşgörü, sevgi, kardeşlik dayanışma iklimi bizleri sımsıkı saracak ve insani ilişkilerimizi güçlendirerek kenetlenmemize vesile olacak, gönül zenginliğimizi bereketlendiren bayramda yaşadığımız tüm güzellikler gündelik yaşamımızın birer parçası olacaktır. Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; sizlere, sevdiklerinize, bütün milletimize Allah'tan sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ