Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Kurban Bayramı
'na birkaç gün kala e-ticaret sitelerinde de hareketlilik arttı. Bu kapsamda tüketicilerin en fazla talep ettiği ürünlerin 'mutfak gereçleri' olduğu kaydedildi.
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayram hazırlıkları da başladı. E-ticaret sitesi Trendyol
Kurban Bayramı öncesinde en fazla talep edilen ürünleri açıkladı. Buna göre züccaciye kategorisinde aylık ortalama 270 bin adet ürün satışı gerçekleştirildiği bildirildi.
Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Trendyol Ev ve Elektronik, Mobilya Direktörü Serkan Tutar
, "Tencere ürün grubunda yüzde 60'lık rekor satış oranı Kurban Bayramı döneminde oldu. Bu ürünler diğer kategoriler arasındaki satış hacmini yüzde 100'lük oranla genişletti. Züccaciye ile doğru orantıda büyüme oranına sahip bir diğer kategori de mutfak robotu, kıyma makinesi gibi gereçlerin de yer aldığı küçük ev aletleri kategorisi. Satışlardaki yüzde 200'lük artış oranıyla bayram döneminin favori ürünleri arasında ilk sıraya tabaklar ve tencereler yerleşti" ifadelerini kullandı.
KULLAN AT POŞETLER VE DERİN DONDURUCULAR REVAÇTA
Bayram dönemi yoğunluğunun temmuz ayından itibaren başladığını ifade eden Tutar, "Tüketiciler, sıcak hava dalgasının etkisiyle hijyenik koşulları sağlayarak etleri güvenli bir şekilde muhafaza edebilmek ve taşıyabilmek için bilinçli davranıyor. Bu dönemde kullan at poşetlerin ve derin dondurucuların satış oranlarında artış gözlemleniyor. Tekstil gibi birçok farklı kategoride alışveriş hızlandı. Kesme tahtası, bıçak, blender ve tava ürünlerinin satışlarında rekor kıran artışlar var" diye konuştu.