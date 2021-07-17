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Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü - Son Dakika

Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü

17.07.2021 17:54
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü, System.String[]

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor.

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor. Yolcuların bazıları bilet fiyatlarından, bazıları da otobüsün zamanında kalkmamasından yakındı. Yolcular bu

Dokuz günlük bayram tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor.  Tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

"HASRET DİNDİREBİLMENİN MUTLULUĞU GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Otobüs şoförü Tahir Yalçın, "Bayram öncesi fazlasıyla bir yoğunluk söz konusu. İnsanlar pandemi sürecinde uzun bir süredir memleketlerine gidemediler yasaklardan dolayı. Şu anda fazlasıyla bir talep söz konusu. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Tabi ki, insanları evlerine sağ salim ulaştırmak için çabalıyoruz. Bundan dolayı biz de tabi ki, mutluyuz. Bu yoğunluğu uzunca süredir yaşamıyorduk. Böyle bir sürecin sonunda böyle bir yoğunluğu görmek çok güzel" ifadelerini kullandı. Ek seferlerin de mevcut olduğunu belirten Yalçın, "Taleplere kayıtsız kalmamaya çalışıyoruz. 18 saatlik bir Adıyaman yolculuğumuz var. Trafiğin yoğunluğuna göre de bu değişiyor, uzayabiliyor. Haliyle bizde de bir yorgunluk söz konusu ama insanlardaki bu kavuşma, özlem hasreti dindirebilmenin mutluluğu gerçekten çok güzel bir şey" dedi. Yalçın kullandığı otobüste boş koltuk olmadığını da dile getirdi. "İNŞALLAH BU PANDEMİ SÜRECİ BU BAYRAMDA SON BULUR"Bileti internet üzerinden aldığını kaydeden ve Sinop yoluna çıkmayı bekleyen İsmail Kılıç ise "İki bayramdır memlekete gidemiyorum. Annem ve babam orada yaşıyor, onları göremiyordum. Onları görmek için gidiyorum" dedi. Otogarın yoğunluğuna da değinen Kılıç "Hayat Eve Sığar uygulamasından çok riskli bir bölgede olduğumuzu gördüm. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah sağlık sıhhat versin herkese. İnşallah bu pandemi süreci bu bayramda sona ermiş olur" şeklinde konuştu.

"ÇOLUK ÇOCUK PERİŞAN OLDUK" Van'a giden bir yolcu ise otobüsünün bir buçuk saattir kalkmadığını belirterek "Ben bileti 1 buçuk ay önce aldım geç kalmayalım, gidelim diye ama bir buçuk saattir otobüs kalkmıyor. Bizim gibi 40 kişi var, hepsi bekliyor. Çoluk çocuk perişan olduk, oturacak yer bile yok. Zaten kalabalık bir de koronavirüs var biliyorsunuz" diye konuştu. "BİLET FİYATLARI YAKLAŞIK OLARAK 2 KATINA ÇIKMIŞ DURUMDA" Çanakkale'ye ananesinin yanına gittiğini dile getiren öğrenci Arda Uzunoğlu ise şöyle konuştu: "Bileti rahat bulabildim ama fiyatlar çok yüksekti. Ondan biraz zorluk çektim. Normalde bütçemin çok üstünde fiyatlar. Bilet fiyatları yaklaşık olarak 2 katına çıkmış durumda. Ananemin yanına gidemeyeli 1 yıl olmuştu"


- İstanbul
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü
Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'na 3 gün kala otogarda yoğunluk sürdü - Son Dakika


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