Kurban Bayramı'na doğru

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan İba, mesajında Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Bayramların büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği, değerinin bilinmesi gerekilen günler olduğunu vurgulayan İba, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği günlerdir. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönülleri kazanarak bu mübarek günleri, manevi önemine uygun şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bu kapsamda bayramlarımız aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğinin ilanıdır. Bu bayramımızın da gönül kazanma seferberliğine vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum."

"Daha coşkulu ve mutlu bir Kurban bayramı diliyorum"

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında dini bayramların barış, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirtti.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Pekcanlı, "Kurban Bayramı'nın ayrıştırılmak istenen toplumumuzun birliğinin, bütünlüğünün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine ve barışa vesile olmasını diliyor, Barış, güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha coşkulu ve mutlu bir Kurban bayramı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, kurbanın Allah'a teslimiyetin sembolü, itaat ve sadakatin en somut tezahürü olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın insanları Allah'a yakınlaştıracak ve iyiliğe ulaştıracak müstesna bir ibadet olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Bayram günleri huzur, barış ve paylaşmanın simgesidir. Herkesin barış ve huzur içerisinde yaşadığı adil bir dünyayı kurmak mümkündür. Bunun için yapılması gereken ayrılmak, parçalanmak değil, birlik olmaktır.

Bizi biz yapan değerlere daha sıkı bağlanmaktır. Bayramlar bu manevi değerlerin güçlendirilmesi ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için birer fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum."