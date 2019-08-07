Kurban Bayramı'na doğru
2 saat önce
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.
Kavak Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:10 Kaynak: AA
Kaymakamı İbrahim Engin
Şenay, Kurban Bayramı
dolayısıyla ilçe genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.
Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzur içerisinde geçirmesi için ilgili kuruluşlara gerekli talimatların verildiğini söyledi.
Kendisinin de Kurban Bayramı süresince görevi başında olacağını belirten Şenay, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanacak tedbirlerin ve yapılacak hazırlıkların yakın takipçisi olacağını kaydetti.
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