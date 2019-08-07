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Kurban Bayramı'na doğru

2 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi zabıta tarafından yürütülen gıda üretim ve satışı yapılan yerler ile berberlere yönelik denetimlere katıldı.

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi zabıta tarafından yürütülen gıda üretim ve satışı yapılan yerler ile berberlere yönelik denetimlere katıldı.
Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için tatlı ve şekerleme üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere gıda satışı ve berber işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliğine dikkat eden zabıta ekipleri, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ile imalathane sahiplerini uyardı. Öte yandan bu yıl ilk defa gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin yanında kadın ve erkeklere yönelik güzellik ile saç bakım hizmetleri sunan işletmelere yönelik de denetimler yapıldı.
Çarşıda bayram için alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demirbaş, denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.
Denetimlerde alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başkan Demirbaş, gıda ve hijyen kurallarına uygun olarak üretim ve satış yapan esnafa hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:23 Kaynak: AA
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