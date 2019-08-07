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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

Merzifon İlçe Müftüsü Mustafa Altun, "Gücü yeten, parası olan her müminin mutlaka kurban kesmesi gerektiğine inanıyoruz.

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Merzifon İlçe Müftüsü Mustafa Altun, "Gücü yeten, parası olan her müminin mutlaka kurban kesmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.Altun, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanın kelime anlamının yakınlık olduğunu ve kurbanın Allah'a yakın olmak için kesildiğini belirtti.
Kurban edilecek hayvanın özellikleri ve nasıl kurban edileceği konusuna açıklık getiren Altun, şunları kaydetti:
"Kurbanlık hayvanlarımızın kesimi için bazı şartlar lazımdır. Kör, memeleri, kulakları kesik, boynuzları kırık olmayacak, yolda yürüyemeyecek kadar hasta, zayıf olmayacak. Kurbanlık hayvanlarımızın bakımlı olması lazım. Zira hayvanlar bizim için Cenab-ı Allah'ın bir emanetidir. Kurbanımızı kıbleye dönerek kesmemiz gerekiyor. "
Altun, Kurban Bayramı namazının ardından başlayarak bayramın 3. gününde kurban kesiminin tamamlanması, kurban edilecek hayvana eziyet edilmemesi ve çevreye zarar verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:53 Kaynak: AA
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