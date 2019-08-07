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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

Ereğli Kaymakamlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek bayramlaşma programının ilk gün yapılacağı bildirildi.

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Ereğli Kaymakamlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek bayramlaşma programının ilk gün yapılacağı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi bayramlaşma programının, bayramın birinci günü Devrim Bulvarı'ndaki Cam Kafe'de saat 14.00'de yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, protokol üyelerinin bayramlaşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, cezaevi, devlet hastanesi ve İzmirlioğlu Huzurevi ziyaretlerini gerçekleştireceği kaydedildi.
Kurban Bayramı, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:03 Kaynak: AA
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