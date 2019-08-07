Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'na doğru
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Bayramı'na doğru

52 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı'na doğru, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.
Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personelle tek tek bayramlaşan Başkan Acar, sağlık, barış ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.
Acar, Kızılcahamam'da yeni bir dönem başladığını, ilçemizin hak ettiği yere gelmesi için gereken yatırımlara devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bunu da hep birlikte başaracağız. Rabbim, düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Kızılcahamam'ı herkesin gıpta ile baktığı bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz ve göstereceğiz. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Bu vesileyle başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum."
Bu arada, 236 personele Ramazan Bayramı'nda başlatılan uygulamaya devam edilerek, bayram ikramiyesi olarak hesaplarına 200'er lira yatırıldığı belirtildi.
Kurban Bayramı, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak
Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi Son dakika! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 21:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]