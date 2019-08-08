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Kurban Bayramı'na doğru

26 dakika önce

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzincan'da hem kurban pazarlarında besiciler ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar arttı hem de görevlilerinin denetimleri sıklaştırıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzincan'da hem kurban pazarlarında besiciler ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar arttı hem de görevlilerinin denetimleri sıklaştırıldı.
Erzincan Belediyesince kentteki Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde oluşturulan canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan almak isteyenler yoğunluk oluşturuyor.
Vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıkların sürdüğü pazarda, özellikle aralarında 1 ton 100 kiloluk simental cinsi "Paşa" isimli boğanın da bulunduğu iri boğalar ilgi görüyor.
Paşa'yı satışa sunan besicilerden Erkan Çetin, "8 aydır Paşa'nın bakımını yapıyoruz, 23 bin TL istiyoruz. Paşa 1 ton 100 kilogram ağırlığında, şu an pazarın en iri tosunu. Şimdiye kadar müşterisini bulamadık." dedi.
Küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara getiren Eren Uçar, "Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunmak için 40 koyunumuzu pazara getirdik ve 15'ini sattık. Ümidimiz hepsini satmak, çünkü borcumuz harcımız var. Devletimiz emeklililere ikramiye verdi, bunun satışlara yansımasını ümit ediyoruz. Kurbanlıklarımız satılmazsa vay halimize." diye konuştu.
Pazardaki yoğunluk ve besiciler ile müşteriler arasındaki alış verişler sürüyor.
Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:23 Kaynak: AA
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