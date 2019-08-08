Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'na doğru
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Bayramı'na doğru

36 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için valilik koordinesinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kurban Bayramı'na doğru, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için valilik koordinesinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında trafikte yaşanabilecek aşırı yoğunluk sebebiyle sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Trafik kazalarının önemli bir kısmının aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve yorgunluk gibi hatalarından kaynaklandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu nedenlere bağlı kazaları en aza indirmek ve vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı. İl genelinde Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk bölgelerinde umuma açık yerlerde denetimler artırılacak. Yine il merkezindeki yoğun bölgelerde de devriye hizmetleri artırılacak, trafik ve yol kontrolleri sürdürülerek, trafik akışının düzenli olarak sağlanması için gerekli tedbirler alınacak. Yarından itibaren başlayacak tedbirler, 7 gün boyunca devam edecek."
Kurban Bayramı, Yılmaz Şimşek, Niğde, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak
Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor Son dakika! Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]