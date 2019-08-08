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Kurban Bayramı'na doğru

54 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Şahin, mesajında, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in Hak'ka teslimiyetini anlatan Kurban Bayramı'nın birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve infak etmenin bayramı olduğunu vurguladı.
Bayramların, sevgi ve saygıyı pekiştirmek, dayanışmayı arttırmak, milli ve kültürel değerleri daha da yüceltmek açısından güzel bir vesile teşkil ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında makbul olması en büyük temennimizdir. Merhametin ve dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Hac vazifesini ifa etmek için mukaddes beldelerde bulunan hacılarımız başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin de bayramını kutluyorum. Bayramın İslam alemiyle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."
GAİB Başkanı Kileci
Kileci de dini bayramların temel öğretisi olan dayanışma ruhunu tüm yıla yayarak, bu ruhu birlik ve beraberliği güçlendirmesi için bir vesile kılmak gerektiğini belirtti. Kileci, şunları kaydetti:
"Huzurlu toprakların kıymetini bilmeyi, ecdadımızdan aldığımız güçle, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini korumayı, birlik içerisinde ülke kalkınmasına katkı sağlamayı bir vazife bilmeliyiz. Bayramımızın tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesi dileğiyle, İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarım."
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:06 Kaynak: AA
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