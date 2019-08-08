Kurban Bayramı'na doğru

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve AK Parti Zonguldak
İl Başkanı Zeki Tosun, Kurban Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karaveli, mesajında, tüm İslam aleminde olduğu gibi Zonguldak'ta da birlik ve beraberlik içerisinde bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Bayramların yakınlık ve yakınlaşma olduğunu ifade eden Karaveli, şunları kaydetti:
"İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı'nın bütün insanlığın kalplerinin birbirine yakınlaşmasına vesile olması yegane ümidimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle teşkilatımızın, değerli halkımızın, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın herkese sağlık, huzur, sevgi ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum."
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun da Türkiye
'ye karşı başlatılmak istenen terör ve ekonomik saldırılara karşı milli birlik ruhunu sürdüreceklerine dikkati çekti.
Bayramların duyguların en üst düzeyde sergilendiği önemli zaman dilimlerinden biri olduğunu anımsatan Tosun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bayram dolayısıyla yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda, ülkemize ve milletimize karşı başlatılmak istenen terör ve ekonomik savaşa karşı da milli birlik ruhunu sürdürmeye devam ettiğimizde, daha yaşanabilir ortam oluşacaktır. Sevdiklerinden uzak olan ve bayramı buruk geçirenlerin, huzurevinde kalan yaşlılarımızın, bayramda kapısının çalınmasını bekleyen yaşlılarımızın da hatırlanması, bayram sevincini onların da yaşaması için teşkilat olarak yanlarında olacağız. Bu bayramın birlik ve beraberliğimize, kardeşlik duygularımızın pekişmesine, huzurlu bir bayram yaşamamıza vesile olması dileklerimle başta Zonguldaklı kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."