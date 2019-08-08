Kurban Bayramı'na doğru

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven ortamında Kurban Bayramı geçirmesi için ek tedbirler aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven ortamında Kurban Bayramı geçirmesi için ek tedbirler aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılanı açıklamaya göre, 9 Ağustos saat 08.00'den 14 Ağustos saat 24.00'e kadar kent merkezinde ve ilçelerinde güvenlik önlemleri artırılarak, özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik önlemlerine ek olarak Kurban Bayramı tatili boyunca gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacak.

Hayvan pazarları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu ana caddelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı ekip sayısı arttırılarak denetim ve kontroller sıklaştırılacak.

Şehrin hareketli noktaları yaya devriyeler, motorize ekipler, resmi ve sivil ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutulacak.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurban alım satım yerlerinde sahte para olaylarına karşı el ilanı ve broşür dağıtımı yapılarak, vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılacak.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzuru bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılacak denetimler arttırılacaktır, meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla sabit ve şok uygulamalar yapılacak.

Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, vatandaşların bayramı aileleri ve yakınlarıyla güvenli bir trafik ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm trafik tedbirleri alınacak.



Arefe ve bayram günlerinde mezarlıklarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik şehitlik ve mezarlıklar civarında gerekli görevlendirme yapılırken, bayram süresince kentte üzücü kazaların meydana gelmemesi için motorize trafik ekipleri, MOBESE görevlileri, motosikletli ekipler ve yaya görevlileriyle denetimlerine devam edecek. Ekipler, aşırı hız, kırmızı ışık ve emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verecek.

Ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde trafik görevlileri tarafından, kente giriş ve çıkış yapan otobüslerin denetimlerini de yapacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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