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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Baruş mesajında, yoksulların, muhtaçların ve kimsesizlerin hatırlandığı, sıla-i rahimin gerçekleştirildiği, küskünlüklerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların nihayete erdirildiği bayramların, dayanışma ve yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesine emsalsiz katkılar sağlayan müstesna günler olduğunu belirtti.
Kurban Bayramı'nın önemine dikkati çeken Baruş, birlik ve beraberlik, dostluk ve kardeşliğin sevgi, saygı ve muhabbetle harmanlayarak perçinlendiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bayram günlerinin gerçekten 'bayram' olmasının yolunun fakir, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizin kapılarını çalmak, kendileriyle hemhal olarak onların yüzlerini gülümsetmekten geçtiğini unutmamalıyız.
Bilhassa, bu mübarek günlerde, dünyanın dört bir yanında akmakta olan kan ve gözyaşlarının durması, ellerin ve kalplerimizin dostluk ve kardeşlikte birleşmesi cennet vatanımız üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain planların dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında hüsrana uğrayıp mert ve cesur sinesine çarparak yok olması en büyük dua ve temennimizdir.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Malatya'mızın muhterem halkı olmak üzere aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:27 Kaynak: AA
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