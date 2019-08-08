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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Doğan, mesajında birlik, beraberliği pekiştiren, milli, manevi duygular ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı'nı daha karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayram günlerinin, milletçe bir ve beraber olarak kutladığı müstesna günler olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti: "Dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı bayram günlerini eş, dost ve akrabalarımız ile yaşamak, yardıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak, inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. 'Yakınlaşma, yakın olma' anlamına gelen kurban, Rabbimize yakınlaşma vesilesi olduğu kadar birbirimize de yaklaşma vesilesi olan sosyal dayanışmaya, paylaşmaya dönük bir ibadettir. Kurban, ihtiyaç sahiplerine el uzatabilmenin en güzel fırsatıdır. Kurbanın paylaşılma esası ve bu sosyal yönü bayram sevincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlar. Zaten bayramlar da ancak böyle bayram olur. Bu duygu ve düşüncelerle kurbanlarımızın Allah katında makbul olmasını diliyor; Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimi tebrik ediyor; başta şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, Hataylı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."
Kurban Bayramı, Rahmi Doğan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:31 Kaynak: AA
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