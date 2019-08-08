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Kurban Bayramı'na doğru

51 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bektaş, mesajında, toplumsal yaşantıya büyük değer ve anlam katan bir Kurban Bayramı'nı milletçe idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.
Bayramların, dostluğun, kardeşliğin birlik ve beraberliğin en üst düzeyde yaşandığı, güç kazandığı, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının kuvvetlendiği coşku kaynağı anlamlı günler olduğunu ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:
"Geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ olan bayramlarımız sayesinde birlik ve beraberlik şuuru güçlenmekte, milli ve manevi değerlerimiz yaşatılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer halkımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, her türlü olumsuzluklardan uzak sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram ve bir ömür geçirmelerini diliyor."
Kurban Bayramı, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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