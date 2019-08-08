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Kurban Bayramı'na doğru

23 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çakır, mesajında, Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Bayramların sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapı olduğunu aktaran Çakır, "Bu mübarek günde de evinde ve yatağında bekleyen insanlarımızı hatırlamalı, muhtaçların, kimsesizlerin, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Hanelerine muhabbet ve sevinç taşımalıyız." ifadelerini kullandı.
Hac ibadetini yerine getiren vatandaşların da bayramını kutladığını bildiren Çakır, huzur, sağlık ve mutluluk temenni ettiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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