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Kurban Bayramı'na doğru

47 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Günaydın, mesajında, asırlardır millet olarak daha güçlü kılan, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramının daha idrak edileceğini belirtti.
Bayram günlerinin, milletçe bir ve beraber kutladığı müstesna günler olduğunu ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:
"Manevi duygularımızın yoğun yaşandığı bu günlerde insanlarımız aynı düşünce ve değerlerde buluşmakta, dargınlıklar, kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha yoğun yaşanmakta, inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Sevinçte ve üzüntüde hep birlikte olmamız bizleri farklı kılan özelliğimizdir. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde mutlu, güvenli, huzurlu, sağlıklı bu güzel atmosferi hayatımızın her gününe taşıdığımız takdirde varamayacağımız hedef, aşamayacağımız hiçbir engel olmayacaktır. Her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçmesi, nice bayramların hep birlikte yaşanması dileğiyle bayram süresince görevi başında olan tüm çalışanlarımıza başarılar diler, bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin Kurban Bayramını tebrik eder, bayramımızın ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlara vesile olması temennisiyle sevgi ve saygılar sunarım."
Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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