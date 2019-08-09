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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Canalp mesajında, birlik ve beraberliğimizin en önemli sembollerinden olan, kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, hoşgörünün egemen olduğu bir Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olduğunu ifade eden Canalp, mesajında şunları kaydetti:
"Bayramlarımız insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel bir günlerdir. Manevi hazzın doruğa ulaştığı bugünde sizlerin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince güvenlik güçlerimiz, sağlık personelimiz ve ilgili birimlerimiz tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de gerekli tedbirlerini alarak görevleri başında olacaktır.
Kurban Bayramı'nın insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu duygularla, tüm halkımızın mübarek kurban bayramlarını içtenlikle kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize uzun ömürler diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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