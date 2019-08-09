Kurban Bayramı'na doğru

Düzce Vali Vekili Ali Muhiddin Varol ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Vali Vekili Ali Muhiddin Varol ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Vekili Varol, mesajında, muhtaç olana yardım elinin uzatıldığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, sevgi ve hoşgörü ikliminde dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu bir Kurban Bayramı'nı daha karşılamanın mutluluğu içinde olduğunu belirtti.

Bayramların, milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, kardeşlik ahdini yenilemek, vefa ve dostlukları göstermek için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Çok özel günlerden olan bu Kurban Bayramı'nda, ailelerimizle büyüklerimizi ziyaret ederek, onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak, onların bayram sevincine ortak olmalıyız. Köy ve mahalle komşularımızla bayramlaşarak, özellikle fakir, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızla ve şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek, ziyaretler yaparak onlarla bayram neşesini ve coşkusunu paylaşmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Düzceli hemşehrilerimin, Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de masajında, hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı kutladığını aktardı.

Başkan Özlü, Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu paylaştığını belirterek, "Kurban Bayramı bizlere Allah'a teslimiyeti, birlik, beraberliği en önemlisi de paylaşmayı öğütleyen dini bayramımızdır. Bayramların bizlere öğütlediği gibi fedakarca, özveri ile milletimize hizmette de birlik ve beraberliğimizin aynı uyum içinde devamını temenni ediyorum. Bu yıl da kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın dualarının kabul olmasını diliyor, Kurban Bayramı'nın gönüllerimize ferahlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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