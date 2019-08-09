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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

AK Parti Edirne Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Fatma Aksal, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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AK Parti Edirne Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Fatma Aksal, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Milletvekili Aksal, mesajında, bayramların milletçe sevinç ve mutluluğun zirvede yaşandığı günler olduğunu belirtti.
Bayramın anlamına uygun olarak ayrılıkların aşıldığı, birlik ve beraberlik için geçirilmesi gerektiğini aktaran Aksal, "Barış, sevgi, kardeşlik gibi değerlerin beşiği, paylaşmanın ve birlikte yaşamanın en güzel örneklerinin görüldüğü ülkemize sahip çıkmak en önemli sorumluluğumuzdur. Türkiye'nin geleceği için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışacak, birlik ve beraberliğimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Bayramın Türk milleti ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni eden Aksal, şunları kaydetti:
"Tüm vatandaşlarımızın bayram sevincini doyasıya yaşamasını temenni ederek, bayramda yolculuğa çıkacaklardan trafik kurallarına uymalarını, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum.
Bütün dilek ve dualarımız, bu Kurban Bayramı'nın Müslümanlar'ın ve tüm insanlığın huzuruna, barışına, ortak yaşam anlayışının inşasına vesile olması ve dünyanın merkezine insanı, insanlığı yerleştirmesine dair.
Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm şehit ailelerimiz olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa saadetler, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:12 Kaynak: AA
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