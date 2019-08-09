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Kurban Bayramı'na doğru

19 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çalık, mesajında, Kurban Bayram'nın temelinde paylaşma olduğunu belirtti.
Bayramın, akrabalık ve komşuluk bağlarını kenetleyen, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan huzur ve hakkaniyet kapısı olduğunu aktaran Çalık, "Kurban Bayramı'nın dertlere derman, yaralara merhem olmasını, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul, duaların kabul olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Rabbim, kurban ibadetimizi makbul eylesin. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bayramların paylaşma, dayanışma ve birlikte yaşama kültürüne katkı sağlayan özel günler olduğunu belirtti.
Kurban Bayramı'nın İslam'da önemli bir yeri bulunduğunu aktaran Gürkan, şöyle devam etti.
"Bayram günleri, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği özel günlerdir. Birlik ve beraberlik şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan bayramlar, sıla-i rahimlerin yapıldığı, komşuların ziyaret edildiği, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmadığı ve ziyaret edildiği özel günlerdir. Hac mevsiminin manevi iklimini de yaşadığımız bu mübarek günlerde, hac görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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