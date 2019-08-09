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Kurban Bayramı'na doğru

10 dakika önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kirazoğlu, mesajında her bayram olduğu gibi bu bayram da milli ve manevi değerler etrafında bütünleşerek, milletçe, dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı güçlendireceklerini belirtti.
Kurban Bayramı'nın gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk, ülkeye aydınlık getirmesini dileyen Kirazoğlu, İslam aleminin, ülkenin, tüm Gazianteplilerin ve her vesileyle kente bayram ziyareti için teşrif eden tüm misafirlerin bayramını tebrik etti.
İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bayramlar, toplumun manevi bir zenginliği olup, birlik ve beraberliği perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının en yükseğe çıktığı çok özel günlerdir. Değerli vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için personelimiz 24 saat görevi başındadır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı Kurban Bayramı'na millet olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk de herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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