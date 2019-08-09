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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kendirli, mesajında, asırlardır İslam aleminin büyük bir coşku ve heyecanla kutladığı, maneviyatın, duanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve iş birliğinin en belirgin şekilde görüldüğü kurban bayramlarına erişmenin huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.
Hakka teslimiyet ve kulluk vazifesinin en güzel tecellisi olan Kurban Bayramı'nın, özü itibariyle yeryüzündeki bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik çağrısı yapılması olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:
"Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in teslimiyetini anlatan Kurban Bayramı, birlik, beraberlik, paylaşma ve infak etmenin bayramıdır. Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında makbul olması en büyük temennimizdir. Mübarek günlerde en büyük duamız, asırlardır birlikte saf tutarak, birlikte zaferler kazanıp, birlikte heyecan duyarak, birlikte ağlayıp, birlikte gülerek pekiştirdiğimiz Türk milletinin kardeşliğinin her daim birlik ve beraberlik içinde olmasıdır. Bu manevi günleri fırsat bilerek, hayat telaşından ihmal ettiğimiz büyüklerimizin kapısını çalmayı, küçüklerimizin gönlünü almayı da unutmayalım. Bir olalım, beraber olalım. Aziz milletimizin ve Kırşehirli hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, ülkemiz başta olmak üzere, tüm İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:32 Kaynak: AA
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